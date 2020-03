De Stichting Economische Automobiel Club, kortweg EAC, is een consumen­ten­organisatie voor particuliere automobilisten. De EAC zet zich primair in voor het zo laag mogelijk houden van de kosten van het autorijden. Daarnaast propageert zij een verantwoord autogebruik, dus met aandacht voor veiligheid en milieu. De EAC is een landelijk werkende stichting met leden verspreid over het hele land. Sinds de EAC in 1967 begon staat het belang van de automobilist voorop. De stichting is opgericht om de toenmalige “witte pompen” te ondersteunen. In de jaren zestig hadden de grote olie­concerns de macht, waardoor er op prijs niet werd gecon­curreerd. Als protest ontstonden de vrije pompen die gelijk­waardige “witte” benzine verkochten.