Automobilisten lopen in Frankrijk risico op onterechte bekeuringen

Op veel provinciale wegen in Frankrijk is de afgelopen tijd de maximumsnelheid verhoogd. Maar bij de handhaving worden fouten gemaakt doordat de apparatuur van snelheidscontroles nog niet is aangepast.

In Frankrijk mag je sinds enige tijd op veel wegen harder rijden dan voorheen. Een beleid dat haaks staat op het Nederlandse beleid, waar de afgelopen jaren juist vooral voor snelheidsverlagingen is gekozen. Hoe dan ook, in Frankrijk is voor automobilisten de verwarring over de snelheidslimieten groter dan ooit tevoren.

In 2018 werd daar voor het hele land op provinciale wegen (in Frankrijk aangeduid als D- of RD-wegen: Route départementale) een snelheidslimiet ingevoerd van 80 kilometer per uur. Dat gebeurde uit oogpunt van het milieu en de verkeersveiligheid.

Maar een jaar later werd besloten dat elk Frans departement het toch weer zelf mag bepalen. Als reactie hierop hierop hebben sommige departementen de maximumsnelheid verhoogd naar de oorspronkelijke 90 kilometer per uur. Het gaat hierbij voornamelijk om de secundaire wegen met tweerichtingsverkeer, waarbij de rijrichtingen niet door een vangrail gescheiden zijn.

Flitscamera’s maken regelmatig fouten

Voor de handhaving blijkt deze invoering van de nieuwe snelheidslimiet niet vlekkeloos verlopen. Flitscamera’s maken regelmatig fouten. Zij zijn soms nog niet aan de nieuwe limiet aangepast, terwijl de borden ter plekke vaak wel de nieuwe, hogere toegestane snelheid vermelden.

Volgens het Franse nieuwsmagazine Le Point komen er dan ook regelmatig meldingen binnen van onterechte boetes op wegen waar je nu 90 kilometer per uur mag rijden, terwijl daar eerst een limiet van 80 gold.

Op sommige trajecten blijken de flitspalen nog steeds in actie te komen bij snelheden van boven de 80 kilometer per uur. Let dus goed op als je een bekeuring ontvangt. Mogelijk is die niet terecht en loont het om deze aan te vechten.

Extra verwarrend kan het zijn dat sommige navigatiesystemen en -apps nog aangeven dat op een traject 80 kilometer per uur geldt, terwijl dat in werkelijkheid al 90 is. Dat komt doordat snelheidslimieten vaak in de software van de navigatie zijn ingevoerd en verouderd zijn, als de software niet tijdig een update heeft gekregen.

Bezwaar maken op een speciale website

Om er zeker van te zijn dat je de juiste snelheid aanhoudt, luidt daarom het devies om altijd de borden langs de weg te volgen. Ook helpt het als een auto via zijn camera de verkeersborden herkent en deze weergeeft op de schermen in de auto. En wie het zekere voor het onzekere wil nemen, doet er natuurlijk verstandig aan om sowieso niet sneller te rijden dan 80 kilometer per uur.

Wie bezwaar wil maken tegen een verkeersboete in Frankrijk kan daarvoor terecht op een speciale website van de Franse overheid. Daarop kunnen ook overtredingen worden ingezien en boetes worden betaald. Deze website kan grotendeels in een Nederlandse vertaling worden bekeken. Klik daarvoor op het Nederlandse vlaggetje rechts bovenaan de webpagina.

Bron: Autoweek en Nu.nl