Laat je je auto een tijd stilstaan? Ga er tóch even mee de weg op!

Door de coronacrisis én het strenge winterweer laten we de auto massaal staan. Goed voor de veiligheid, maar slecht voor je trouwe vierwieler!

Wij adviseren autobezitters nu daarom ook om tóch eens per week een ritje van een kwartier te maken, ook al is dat niet helemaal nodig. Dat heeft namelijk te maken met de conditie van je accu. Door het koude winterweer en de strenge vorst in de nacht kan de startaccu van je auto ontladen. Dat is voor een nachtje geen probleem als je accu nog in goede staat is, maar laat je je auto een week staan, dan kan dat voor problemen zorgen.

Het is dan namelijk mogelijk dat de startaccu van je auto helemaal ontlaadt. Daarom adviseren we om minimaal eens per week een ritje van een kwartier te maken, dan laadt de accu weer bij en blijft de auto startklaar in deze koude periode. Je voertuig alleen stationair en in stilstand laten draaien is niet voldoende, want dan wordt er meer stroom gebruikt dan dat er in de accu wordt gestopt.

Met name gebruikers van hybrides kunnen te maken krijgen met dit probleem. De startaccu van dat soort modellen is wat kleiner en ontlaadt dus sneller. Ook hier is een wekelijkse rit van zo’n vijftien minuten voldoende om problemen te voorkomen.

Mensen met een elektrische auto hoeven zich géén zorgen te maken. De actieradius van een EV ligt in deze winterperiode wel een stuk lager, maar de geavanceerde batterijen van hedendaagse elektro-auto’s kunnen niet meer volledig ontladen. Bovendien onderhoudt de accu zichzelf terwijl-ie wordt opgeladen en controleert hij z’n eigen temperatuur. En eigenlijk is de elektrische auto beter geschikt voor deze koude periode. Die hoef je, in tegenstelling tot een auto met een verbrandingsmotor, namelijk niet warm te rijden en dus heb je minder kans op slijtage. Dat is namelijk wel een advies als je een auto met verbrandingsmotor rijdt. Maak in deze winterweek geen ritje van tien minuten, maar rijd de motor juist goed warm.

Let daarbij niet op de warme lucht uit de ventilatieroosters of de motortemperatuur, want dat betekent niet dat de gehele motor op temperatuur is. Een goede indicator is de olietemperatuur. Tikt die meter de 100 graden aan, dan is je motor goed opgewarmd en hoef je niet bang te zijn voor slijtage.

Bron: Autovisie

Beeld: Shutterstock