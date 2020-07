Vakantie vieren in een Europees land? Zo doe je dat verantwoord

Gelukkig zijn vakanties binnen Europa weer mogelijk. Houd het reisadvies van de overheid wel goed in de gaten. Ga je naar een geel gemarkeerd land dat tijdens je verblijf verandert naar oranje, dan kan je alsnog in de problemen komen.

Sinds 15 juni zijn de meeste Europese grenzen weer open. Dat betekent dat je dit jaar toch naar Frankrijk of Oostenrijk op vakantie kunt. Houd echter wel het reisadvies van de overheid in de gaten. Wanneer het reisadvies omslaat naar het negatieve, kan het zomaar betekenen dat je geen of beperkte dekking hebt vanuit je reisverzekering. Lees de voorwaarden van je reisverzekering dus goed door voor je op pad gaat.

Sinds 15 juni zijn de meeste Europese grenzen weer open. Dat betekent dat je dit jaar toch naar Frankrijk of Oostenrijk op vakantie kunt. Houd echter wel het reisadvies van de overheid in de gaten. Wanneer het reisadvies omslaat naar het negatieve, kan het zomaar betekenen dat je geen of beperkte dekking hebt vanuit je reisverzekering. Lees de voorwaarden van je reisverzekering dus goed door voor je op pad gaat.

De overheid geeft via de site Nederlandwereldwijd.nl reisadviezen voor alle landen. Met behulp van kleurcodes wordt de veiligheid van een land weergegeven, met de daarbij behorende adviezen:

Groen: geen bijzondere veiligheidsrisico’s

Geel: let op, veiligheidsrisico’s

Oranje: alleen noodzakelijke reizen

Rood: niet reizen

Reisadvies heeft invloed op dekking

De adviezen met kleurcodes zijn niet bindend. Het staat je vrij om af te reizen naar alle landen, los van de vraag hoe verstandig het is om naar een oranje of rood gemarkeerd land te vertrekken. Reisverzekeraars hechten echter wel waarden aan het advies. Bij een ‘oranje land’ heb je bij een derde van de verzekeraars in veel gevallen geen dekking bij schade, zo onderzocht MoneyView. Diverse andere verzekeraars beperken de voorwaarden. Zo kunnen corona gerelateerde schades niet verzekerd zijn. Denk daarbij aan kosten die je zou maken als je door een lockdown langer op je vakantiebestemming moet blijven of op een andere manier dan gepland naar huis moet reizen.

Wat als het land van geel naar oranje kleurt?

Op dit moment zijn veel Europese landen geel gekleurd. De meeste reisverzekeringen bieden in dat geval gewoon dekking. Dit wordt anders als het advies van geel naar oranje kleurt. In dat geval verlangt de verzekeraar dat je het gebied zo snel mogelijk verlaat. De dekking wordt beperkt of vervalt als je langer dan noodzakelijk op je oranje gekleurde vakantiebestemming verblijft.

Houd het thuisfront op de hoogte

“Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers en laat ze weten wat uw reisplannen zijn”. De overheid geeft enkele tips om het thuisfront op de hoogte te houden, zodat ze precies weten waar je bent:

Geef een kopie van je reisdocumenten, vaccinatieboekje, creditcard en verzekeringsgegevens

Geef het IMEI nummer van je telefoon. In geval van nood kan je mobiele provider je telefoon terugvinden of blokkeren. Je kunt dit nummer achterhalen door *#06# in te toetsen op je mobiel.

Zet het nummer van het thuisfront als ICE-nummer in je telefoon. Door een ICE (In Case of Emergency) contact aan te maken kunnen hulpdiensten contact opnemen met het thuisfront zonder je mobiel te ontgrendelen. Op deze manier kan je een ICE-contact aanmaken.

Kijk voor je op reis gaat hoe jouw reisverzekering omgaat met reisadviezen van de overheid. Zo kan je direct inspelen als de situatie in een land wijzigt, zonder dekking te verliezen. Het is daarnaast ook verstandig om goed te kijken welke coronaregels er gelden in jouw vakantieland. Volg bij een uitbraak de lokale regels op en neem zo snel mogelijk contact op met de Nederlandse ambassade. Hopelijk heb je weinig aan deze informatie en ga je een goede vakantie tegemoet!

Bron: Wegwijs

Beeld: iStock